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قبل غرق المنطقة.. تحرك عاجل من الحماية المدنية لإنقاذ أهالي الطرفاية

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قبل غرق المنطقة.. تحرك عاجل من الحماية المدنية لإنقاذ أهالي الطرفاية قبل غرق المنطقة.. تحرك عاجل من الحماية المدنية لإنقاذ أهالي الطرفاية

مصراوي Masrawy

10:26 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

في تحرك عاجل لإنقاذ أهالي قرية الطرفاية مركز البدرشين جنوب الجيزة، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات لشفط المياه الناتجة عن كسر ماسورة مياه.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بكسر ماسورة مياه بقرية الطرفاية واترفاع منسوب المياه.

على الفور، دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس قطاع إطفاء الجنوب.

ويشارك رجال الإطفاء في عملية شفط المياه بالتنسيق مع سيارات الحي؛ حرصا على سلامة الجميع.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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