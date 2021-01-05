أخبار عاجلة

حبس عاطلين بتهمة سرقة وسحل محامية على الأرض في حلوان -
8 مارس.. الحكم على المتهمين بتهديد عمر جابر بالقتل -
سفهاء.. أول تعليق من خالد الجندي بعد انتقاد ملابسه قبل حلقة "لعلهم يفقهون" -
إيران تكتشف 4 إصابات من "السلالة البريطانية" لكورونا -
الداخلية × 24 ساعة.. ضبط 5057 محكومًا عليه و 102 قضية مخدرات -
الإليزيه: طائرات حربية فرنسية تنفذ ثاني مهمة لها في أجواء أفريقيا الوسطى -
"ضربة جوة المحل".. محاولة قتل "بقال" بسبب خصومة ثأرية بالمعصرة -
حصيلة تجارة المخدرات.. ضبط متهمين بغسل 10 مليون جنيه -
بريطانيا.. تقنية جديدة لاكتشاف "مرضى كورونا السريين" -
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بريطانيا: واحد من كل 50 مواطنا مصابا بكورونا

Print
بريطانيا: واحد من كل 50 مواطنا مصابا بكورونا بريطانيا: واحد من كل 50 مواطنا مصابا بكورونا

مصراوي Masrawy

10:31 م الثلاثاء 05 يناير 2021

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن واحدًا من كل 50 من سكان إنجلترا - حوالي مليون شخص - مصاب بفيروس كورونا، موضحا في ذات الوقت أنه تم حتى الآن تطعيم 1.3 مليون شخص.

ووفقًا لصحفية "ميل أونلاين" البريطانية، أكد جونسون، مساء اليوم الثلاثاء، أن انتشار السلالة الجديدة من المرض جعل من المستحيل تجنب الإغلاق.

وأصر رئيس الوزراء البريطاني على أن الإجراءات الاحترازية المفروضة يمكن أن تجعل الوضع تحت السيطرة بينما يتم طرح اللقاحات، رافضًا الشعور بالقلق من أنه "يبالغ في الوعود'' من خلال إشارته إلى أن الفئات الأكثر ضعفاً ستحصل على اللقاحات بحلول منتصف فبراير.

وتعهد جونسون بإعطاء البلاد معلومات عن عملية التطعيم أولا بأول، لافتا إلى أن إجمالي 1.3 مليون شخص تم تطعيمهم حتى الآن يشملون 1.1 مليون شخص في إنجلترا، و650 ألف شخص فوق سن الـ80 حوالي 23 في المائة من كل تلك الفئة العمرية في إنجلترا، بما يعني أن ما يقرب من واحد من كل أربعة من الفئات الأكثر ضعفا ستتمتع في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بدرجة كبيرة من المناعة، وفقا لرئيس الوزراء البريطاني.

وأعرب عن اعتقاده بأن اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين كانت محقة في وضع برنامج لإنقاذ معظم الأرواح بشكل أسرع.

ورفض رئيس الوزراء البريطاني التصريح بشكل قاطع بشأن العودة إلى المدارس قبل العطلة الصيفية، مشددا على أنه سيتم إيلاء الأولوية القصوى لهذا الأمر.

جدير بالذكر أن المملكة المتحدة سجلت رقمًا قياسيًا بلغ 60.916 حالة مصابة، بزيادة حوالي 15 في المائة مقارنة بيوم الثلاثاء الماضي، فيما بلغت حصيلة الوفيات 830 شخصاً، أي ضعف العدد في الأسبوع الماضي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

مدير إسعاف المنوفية يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل "حادث الإقليمي" (صور)

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

البنك المركزي يعلن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة".. هذا ما تقدمه لعملاء البنوك

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

أصغر جزار في مصر يحلم بكلية الهندسة

شبكة عيون الإخبارية