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ميركل تطالب مواطنيها بالاستعداد لفترة صعبة في يناير

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ميركل تطالب مواطنيها بالاستعداد لفترة صعبة في يناير ميركل تطالب مواطنيها بالاستعداد لفترة صعبة في يناير

مصراوي Masrawy

10:23 م الثلاثاء 05 يناير 2021

برلين - (د ب أ)

طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مواطنيها بالاستعداد لفترة صعبة في يناير الجاري.

وفي أعقاب المشاورات التي أجرتها مع رؤساء حكومات الولايات حول تطورات الجائحة في البلاد، قالت ميركل مساء اليوم الثلاثاء إنه سيتعين مشاركة شخص واحد على الأكثر في لقاءات خاصة لأفراد منزل آخر وذلك من أجل الحد من جائحة كورونا.

في الوقت نفسه، أشارت ميركل إلى وجود أمل مع اللقاحات التي تم تطويرها حديثا، وقالت: "نعرف أن هناك أفقًا مستقبليًا لعودة حياتنا اليومية إلى طبيعتها مع اللقاحات المتوافرة حاليًا".

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