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بوتين وميركل يبحثان احتمال إنتاج مشترك للقاح ضد كورونا

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بوتين وميركل يبحثان احتمال إنتاج مشترك للقاح ضد كورونا بوتين وميركل يبحثان احتمال إنتاج مشترك للقاح ضد كورونا

مصراوي Masrawy

10:21 م الثلاثاء 05 يناير 2021

موسكو - (ا ف ب)

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال محادثات هاتفية احتمال "إنتاج مشترك للقاح" مضاد لفيروس كورونا، حسبما أعلن الكرملين الثلاثاء. وناقشا أيضا النزاع بين قوات كييف والقوات الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا، والمتوقف إلى حد كبير منذ اتفاقات السلام الموقعة في 2015.

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل احتمال "إنتاج مشترك للقاح" مضاد لفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن الكرملين الثلاثاء في بيان، مضيفا أنه "تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات بهذا الشأن بين وزارتي الصحة وهيئات أخرى مختصة في البلدين".

بدأ تطعيم المواطنين الروس باللقاح، الذي أطلق عليه "سبوتنيك-في" نسبة إلى أول قمر اصطناعي أطلقه الاتحاد السوفياتي في 1957، مطلع ديسمبر، وتم إرسال كميات منه إلى بيلاروسيا وصربيا والأرجنتين.

لكن موسكو أقرت بأن ليس لديها الموارد الضرورية لإنتاج الكميات اللازمة بسرعة. وساهمت الهند في إنتاج 100 مليون جرعة من "سبوتنيك-في" كما تم توقيع شراكات مع البرازيل والصين وكوريا الجنوبية.

لكن اللقاح الروسي لقي تشكيكًا على الصعيد الدولي، إذ اعتبر الإعلان عنه متسرعا، منذ أغسطس، حتى قبل بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على عدد كبير من الناس، ونشر النتائج العلمية.

ووفقا للكرملين، فإن بوتين وميركل ناقشا أيضا النزاع بين قوات كييف والقوات الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا، والمتوقف إلى حد كبير منذ اتفاقات السلام الموقعة في 2015.

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