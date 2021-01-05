أخبار عاجلة

حبس عاطلين بتهمة سرقة وسحل محامية على الأرض في حلوان -
8 مارس.. الحكم على المتهمين بتهديد عمر جابر بالقتل -
سفهاء.. أول تعليق من خالد الجندي بعد انتقاد ملابسه قبل حلقة "لعلهم يفقهون" -
إيران تكتشف 4 إصابات من "السلالة البريطانية" لكورونا -
الداخلية × 24 ساعة.. ضبط 5057 محكومًا عليه و 102 قضية مخدرات -
الإليزيه: طائرات حربية فرنسية تنفذ ثاني مهمة لها في أجواء أفريقيا الوسطى -
"ضربة جوة المحل".. محاولة قتل "بقال" بسبب خصومة ثأرية بالمعصرة -
حصيلة تجارة المخدرات.. ضبط متهمين بغسل 10 مليون جنيه -
بريطانيا.. تقنية جديدة لاكتشاف "مرضى كورونا السريين" -
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الدنمارك تعتزم فرض إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار كورونا

Print
الدنمارك تعتزم فرض إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار كورونا الدنمارك تعتزم فرض إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار كورونا

مصراوي Masrawy

10:20 م الثلاثاء 05 يناير 2021

الدنمارك - (أ ش أ)


قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن، اليوم الثلاثاء، إن بلادها تعتزم فرض إجراءات جديدة أكثر صرامة تستهدف الحد من انتشار .
وحذّرت فريدريكسن في تصريح نقلته "سي إن إن" الأمريكية اليوم، من أن "الوضع خطير حقًا" في الوقت الذي تشهد فيه الدنمارك حالات مؤكدة أخرى للفيروس الجديد الأكثر قابلية للانتقال والذي تم الكشف عنه لأول مرة في المملكة المتحدة، معربة عن مخاوفها من أن المتغير الجديد قد ينتشر بسرعة أكبر في جميع أنحاء الدنمارك مقارنة بالسلالة السابقة.
يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في الدنمارك حوالي 171 ألف شخص.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

شبكة أمريكية: بنس لا يستبعد عزل ترامب.. ولم يتحدثا منذ اقتحام الكونجرس

شبكة أمريكية: بنس لا يستبعد عزل ترامب.. ولم يتحدثا منذ اقتحام الكونجرس

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

فيروس كورونا: كوبا تعلن الاتفاق مع إيران لتطوير لقاح مضاد للفيروس

فيروس كورونا: كوبا تعلن الاتفاق مع إيران لتطوير لقاح مضاد للفيروس

شبكة عيون الإخبارية