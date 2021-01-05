مصنع الأكسجين.. الإسكان تكشف تفاصيل تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية (صور)

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد عبدالناصر:

بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي لمشروعات العاصمة الإدارية مارس المقبل، تسعى وزارة الإسكان للانتهاء من أحدث مشروعاتها في العاصمة الإدارية وهو النهر الأخضر الذي يعتبر بمثابة مصنع الأكسجين للمدينة بأكملها.

المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أكد أنه تم إسناد تنفيذ مشروع النهر الأخضر لوزارة الإسكان ودار الهندسة، لافتًا إلى أن المشروع يبدأ من الطريق الدائي الأوسطي حتى الدائري الإقليمي، ويتضمن حديقة إسلامية وأخرى نباتية، فضلا عن مروره وسط منطقة الأعمال المركزية.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن "النهر الأخضر عبارة عن حديقة كبيرة من المناطق الخضراء، وليس مياه من نهر النيل".

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات أن المشروع سيضم مطاعم وكافتريات ومناطق ترفيهية كبيرة على مساحة 1000 فدان، كما أن المشروع له 36 بوابة بطول 12 كيلو، لافتًا إلى أن تكلفته النهائية تتراوح بين 6 إلى 7 مليار جنيه تقريبا.

وأكد أنه تم الانتهاء من 100 فدان، لافتًا إلى أن 70% من الأعمال في النهر الأخضر تحت الأرض وغير ظاهرة بشكل واضح.

وأشار عباس إلى أنه من المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من النهر الأخضر ومساحتها 118 فدان، خلال 30 يونيو 2021، لافتا إلى أن الأحياء الـ 6 بالعاصمة الإدارية الجديدة ستطل مباشرة على النهر الأخضر، وتم استخدام نوع جديد من اللاندسكيب الصحراوي لتقليل استهلاك المياه.

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