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أول تعليق من تركيا بعد إعلان المصالحة العربية

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أول تعليق من تركيا بعد إعلان المصالحة العربية أول تعليق من تركيا بعد إعلان المصالحة العربية

مصراوي Masrawy

10:03 م الثلاثاء 05 يناير 2021

وكالات

أعلنت الخارجية التركية، في بيان مساء الثلاثاء، أن أنقرة شريك استراتيجي لمجلس التعاون الخليجي وهي على استعداد لتعزيز التعاون المؤسسي معه.

وقالت في بيان لها مساء الثلاثاء: "يسعدنا إعلان إرادة مشتركة لحل الصراع الخليجي وإعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر".

هذا وأكد البيان الختامي الذي صدر عن القمة الخليجية الـ41، الثلاثاء، التي أقيمت في مدينة العلا ، على مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، حسبما ذكرت "العربية".ووفقًا لـ"العربية" ثمن البيان دور الشيخ صباح أمير الكويت الراحل في إعادة التلاحم الخليجي.

وشدد البيان على أن عنوان القمة كان طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.

وأكد البيان تعزيز أواصر الود والتآخي بين دول مجلس التعاون، كما أكد على الأهداف السامية لمجلس التعاون الخليجي

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