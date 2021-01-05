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وزير الإعلام يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

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وزير الإعلام يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد وزير الإعلام يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

مصراوي Masrawy

09:46 م الثلاثاء 05 يناير 2021

بعث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ببرقية تهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.
وقال هيكل في نص البرقية "يطيب لي أن أهدي قداستكم أصدق العبارات وأجمل التهاني بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليكم وعلى الإخوة الأقباط بموفور الصحة والعافية، وعلى سائر شعبنا العظيم بالخير واليمن والبركات".
وأتم "أنتهز الفرصة لأعرب لسيادتكم عن تقديرنا لدور الكنيسة المصرية في نشر تعاليم التسامح الرافض للمغالاة والتطرف، متمنيًا لقداستكم ولمصرنا الحبيبة وللكنيسة المصرية كل التوفيق والتقدم والازدهار".

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