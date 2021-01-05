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االآثار: التزام المنشآت السياحية في 4 محافظات بضوابط التشغيل

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االآثار: التزام المنشآت السياحية في 4 محافظات بضوابط التشغيل االآثار: التزام المنشآت السياحية في 4 محافظات بضوابط التشغيل

مصراوي Masrawy

09:42 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب يوسف عفيفي:

أعلن قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار، إيفاد عدد من اللجان للمرور والتفتيش بعدد من المحافظات السياحية، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك استكمالاً لعمل اللجان السرية التي تقوم بها الوزارة بإيفادها للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية المختلفة للتأكد بصفة مستمرة من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية وبمواعيد الغلق المقررة لها.

وأكد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أنه بالمرور على المنشآت السياحية (مطاعم وكافتيريات) الموجودة بمحافظات الأقصر وأسوان والإسكندرية وسوهاج وجدت اللجان التزام من كافة المنشآت التي تستقبل رواد بضوابط التشغيل.

وأوضح العاصي، أنه تم المرور على 17 مطعماً سياحياً في محافظة الأقصر كان جميعها ما بين الملتزم والمغلق الذي لم يستقبل أية رواد، وفي محافظة الإسكندرية تم المرور على 10 مطاعم من بينهم 6 مطاعم ملتزمة وآخرين مغلقين لم يستقبلوا رواد، بالإضافة إلى المرور على 9 مطاعم في محافظة أسوان تبين التزامها جميعاً، أما محافظة سوهاج فلم يوجد بها سوي مطعماً واحداً مغلقاً لا يعمل.

وأكدت الوزارة على استمرارية عمل هذه اللجان السرية، إلى جانب استمرار متابعة مواقع التواصل الاجتماعي لأية منشأة تعلن عن وجود حفلات أو فعاليات أو أي طريقة تشغيل تخالف قرارات مجلس الوزراء الحالية أو وزارة السياحة والآثار.

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد قامت أيضا بإيفاد لجان للمرور على معظم المناطق الرئيسية بمحافظة القاهرة الكبرى حيث تم المرور على 40 فندقاً و86 مطعماً سياحياً كان من بينهم منشآت ملتزمة بضوابط التشغيل، والبعض لم تستقبل أي رواد بها، وآخرين مخالفين تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية حيالهم.

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