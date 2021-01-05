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العاهل السعودي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير الكويت

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العاهل السعودي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير الكويت العاهل السعودي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير الكويت

مصراوي Masrawy

09:45 م الثلاثاء 05 يناير 2021

وكالات


تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بنجاح قمة دول مجلس التعاون التي عقدت في العُلا.
وأثنى أمير الكويت، خلال الاتصال، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء "واس" على حرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز العمل الخليجي المشترك، منوهًا بما تحقق من نجاح في قمة العُلا، وعده إنجازاً خليجياً وعربياً سيُعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه.
وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، أمير دولة الكويت التهنئة بما تحقق من نجاح في قمة العلا، معبرًا عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.

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