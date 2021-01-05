الكونجرس يقر مساعدات اضافية للاردن بقيمة 500 مليون دولار

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جي بي سي نيوز :- وافق الكونغرس الأمريكي عل تخصيص نصف مليار دولار مساعدات إضافية للأردن، تحدد مجال صرفها وفقا للقانون الذي صدرت به لحماية الحدود.



ولم تأت تفصيلات أمريكية أو أردنية على ذكر الحدود المقصودة، والتي بسببها تمت الزيادة على مقدار المساعدات الأمريكية السنوية للمملكة، والتي بلغت 1.65 مليار دولار للعام الجديد 2021.



ومن المتوقع أن يكون المبلغ المرصود مخصصا لرفع جاهزية الحدود على جبهتين رئيسيتين هما: الحدود الأردنية السورية من جهة معبر جابر المغلق أمام الحركة، وكذا الحدود الأردنية مع فلسطين المحتلة، نظرا لتكرر عمليات التسلسل بين الأغوار الأردنية والفلسطينية المحتلة.

عربي 21