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أمير قطر: نشكر الأشقاء في ونقدر جهود الكويت

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أمير قطر: نشكر الأشقاء في السعودية ونقدر جهود الكويت أمير قطر: نشكر الأشقاء في ونقدر جهود الكويت

مصراوي Masrawy

09:37 م الثلاثاء 05 يناير 2021

وكالات

قال الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، إنه استشعارًا بالمسؤولية التاريخية في هذه اللحظة الفارقة من مسيرة مجلس التعاون وتلبية لآمال شعوبنا، شاركت إلى جانب الأشقاء في قمة العلا لرأب الصدع.

وغرد أمير قطر، عبر حسابه على تويتر قائلاً:"استشعارا بالمسؤولية التاريخية في هذه اللحظة الفارقة من مسيرة مجلس التعاون وتلبية لآمال شعوبنا، شاركت إلى جانب الأشقاء في قمة العلا لرأب الصدع وكلنا أمل بمستقبل أفضل للمنطقة. أشكر الأشقاء في المملكة العربية على كرم الاستقبال وأشكر دولة الكويت الشقيقة على جهودها المقدرة".

ووقع المشاركون في القمة على بيان ختامي، في حضور مستشار الرئيس الأمريكي دونالد جاريد كوشنر، يتعلّق بالمصالحة العربية، لينهي رسميًا الأزمة مع قطر ويلم شمل وحدة التعاون العربي والخليجي.

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