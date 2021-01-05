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أمير الكويت يبعث برسائل تهنئة إلى الرئيس وقادة دول الخليج

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أمير الكويت يبعث برسائل تهنئة إلى الرئيس السيسي وقادة دول الخليج أمير الكويت يبعث برسائل تهنئة إلى الرئيس وقادة دول الخليج

مصراوي Masrawy

09:30 م الثلاثاء 05 يناير 2021

الكويت - (أ ش أ)

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برسائل تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح ، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.

وأعرب أمير الكويت- خلال رسائل التهنئة- عن خالص تهانيه بمناسبة التوقيع على بيان (العلا)، والبيان الختامي للقمة الخليجية خلال انعقاد الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها ، والذي يعتبر إنجازا خليجيا وعربيا سيعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه في ظل الظروف الحرجة والمستجدات التي تعيشها المنطقة والعالم، وإيذانا باستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية وتعزيز التضامن، وكل ما يحقق المصالح العليا لدول مجلس التعاون وجمهورية العربية الشقيقة.

واستذكر الشيخ نواف الأحمد في الوقت ذاته الجهود والمساعي الخيرة والبناءة التي قام بها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للحفاظ على منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعم مسيرته المباركة، وعلى تعزيز أواصر العلاقات العربية، شاكرا المولى تعالى على لم الشمل الخليجي، وسائلا الباري عز وجل التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير للدول الخليجية والعربية وشعوبها، وتحقيق كل ما تنشده من رقي وازدهار.

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