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بالصور.. نائب محافظ أسوان تفتتح مبنى إدارة كلابشة الاجتماعية

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بالصور.. نائب محافظ أسوان تفتتح مبنى إدارة كلابشة الاجتماعية بالصور.. نائب محافظ أسوان تفتتح مبنى إدارة كلابشة الاجتماعية

مصراوي Masrawy

09:07 م الثلاثاء 05 يناير 2021

أسوان - إيهاب عمران:

افتتحت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، المبنى الجديد لإدارة كلابشة الاجتماعية بمركز نصر النوبة بتكلفة ٤ مليون جنية شاملة الإنشاءات والتجهيزات.

وقال أحمد حمدي مدير التضامن الاجتماعي بأسوان، بأن مبنى الإدارة الجديد يقع على مساحة 416 م2 ويتبعه 5 وحدات اجتماعية تخدم 19 قرية، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من معاشات التكافل والتضامن الاجتماعي ومساعدات الدفعة الواحدة وصل حتى الآن إلى 1744 مواطن فى هذه القرى، كما ساهمت الإدارة بالتنسيق مع الجهات الداعمة فى تمويل عدد 94 من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لدعم مجال تنمية المرأة.

وأوضح أحمد حمدي بأن ذلك يتوازى مع استخراج 1300 بطاقة خدمات متكاملة للمعاقين كمرحلة أولى للحالات شديدة الإعاقة، كما جرى تطوير جميع مكاتب التأهيل للمعاقين وتزويدها بأجهزة الحاسب الآلي وربطها مباشرة بالإدارة العامة للتأهيل بالوزارة.

وحرصت نائبة المحافظ على زيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بكلابشة لتفقد سير العمل ومتابعة تركيب الأجهزة الداخلية، بجانب تشغيل منظومة النداء الآلي وكاميرات المراقبة، علاوة على التعرف على مستويات التدريب والتأهيل التي تلقاها الموظفين بالمركز، فضلاً عن الوقوف على أهم الاحتياجات والمتطلبات اللازمة وخاصة فى مجال الصيانة والدعم الفني ليؤدي المركز دوره بالشكل المطلوب وضمان تقديم خدماته الإلكترونية للمواطنين بالجودة العالية .

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