أردنية تغادر المستشفى بعدما ألقاها زوجها من "بلكونة" بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية - فاطمة الديب:

غادرت ربة منزل أردنية الجنسية مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، اليوم الثلاثاء، بعد تلقي الإسعافات اللازمة وتحسن حالتها من إصابتها بكدمات وكسور بعد أن ألقاها زوجها من بلكونة منزلهما في قرية "كفر الشاويش" التابعة لمركز الزقازيق، إثر خلافات مالية بينهما.

تلقى مدير الأمن اللواء إبراهيم عبدالغفار إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى "القنايات" المركزي، بوصول "بسمة.ف" 53 عامًا - ربة منزل أردنية الجنسية، مقيمة بمحافظة الشرقية منذ 30 عامًا، مصابة بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، وحالتها مستقرة.

تبين نشوب مشادة كلامية بين المصابة وزوجها "أ.خ.م" 63 عامًا، موظف بالمعاش، بسبب خلافات مالية بينهما، وأن الزوج ألقى بزوجته من شرفة مسكنهما بالطابق الأول بقرية "كفر الشاويش".

جرى ضبط الزوج المتهم، وحرر بذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات.​