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يهنىء أقباط بالخارج بعيد الميلاد المجيد

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السيسي يهنىء أقباط مصر بالخارج بعيد الميلاد المجيد يهنىء أقباط بالخارج بعيد الميلاد المجيد

مصراوي Masrawy

09:28 م الثلاثاء 05 يناير 2021

القاهرة - أ ش أ:

هنأ الرئيس عبدالفتاح أقباط بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسي- في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، "الإخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج، يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأخلص التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأضاف الرئيس "أغتنم هذه المناسبة الطيبة، كي أعرب عن خالص تمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح، داعيًا الله تعالي أن يجعله عيدًا مباركًا، وأن يعيده عليكم بكل السعادة والخير، وأن يُنعم على مصرنا الغالية بدوام الرفعة والرخاء".

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