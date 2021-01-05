القاهرة 23.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

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مصراوي Masrawy

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس دافئ نهارا، بارد ليلا، على القاهرة والوجه البحري، مائل للدفء نهارا، بارد ليلا، على السواحل الشمالية.

كما يسود طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، على جنوب سيناء، ودافئ نهارا، شديد البرودة ليلا، على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا، شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد.

- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.

- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 13

الإسكندرية 22 12

وادي النطرون 21 12

طنطا 22 12

شبين الكوم 22 13

دمنهور 22 12

بلطيم 21 14

مطروح 20 10

السلوم 20 11

سيوة 23 08

بورسعيد 22 15

دمياط 21 13

الزقازيق 22 13

المنصورة 22 12

الإسماعيلية 23 11

السويس 22 12

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 23 14

نخل 20 05

نويبع 25 17

طابا 22 13

كاترين 21 06

الطور 24 14

شرم الشيخ 27 16

الغردقة 25 15

مرسى علم 24 15

الفيوم 23 12

بني سويف 24 12

المنيا 25 11

أسيوط 25 10

سوهاج 27 09

قنا 27 10

الأقصر 28 11

أسوان 29 12

إدفو 29 11

أبو سمبل 26 10

الوادي الجديد 25 09

شلاتين 28 18

أبو رماد 27 17

حلايب 26 20

رأس حدربة 27 19