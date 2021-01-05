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مصراوي Masrawy

أشاد رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس إندريه زكي، بالمجهودات العظيمة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي لصالح البلاد والمواطنين، متوجها بالشكر للرئيس السيسي على كافة القرارات التي تم اتخاذها خلال العام الماضي والذي واجهت فيه مصر تحديات كبيرة ولا يزال الرئيس السيسي يعمل بجهد لتجاوزها والخروج بالبلاد من هذه المرحلة الدقيقة.

كما تقدم الدكتور القس إندرية زكي بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الإجراءات التاريخية التي تم اتخاذها والخاصة بتقنين أوضاع الكنائسِ؛ حيثُ تمَّ تقنينُ أوضاعِ 315 كنيسةً ومبنى خدمات، تابعةً للطائفةِ الإنجيليةِ بكافةِ مذاهبِها، منذُ أنْ بدأتْ أعمالُ لجنةِ تقنينِ أوضاعِ الكنائسِ عامَ 2017.. قائلا: "نشكرُ فخامتَهُ أيضًا على صدورِ قانونِ إنشاءِ هيئةِ أوقافٍ للكنيسةِ الإنجيليةِ.. وهو ما يعكسُ إيمانَه الراسخَ بقِيَمِ المواطنةِ والعيشِ المُشتَرَكْ".

جاء ذلك في كلمة رئيس الطائفة الإنجيلية خلال احتفال الطائفة بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة بحضور السيد محمد نجم مندوبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدون حضور شعبي نظرا للظروف الحالية المتعلقة بفيروس كورونا.

وقدم الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة بعيد الميلاد المجيد وبداية العام الميلادي الجديد، معربا عن شكره لجميع من شارك في احتفال عيد الميلاد- قائلا: "بالأصالةِ عن نفسي وبالإنابةِ عنْ أعضاءِ المجلسِ الإنجيليّ العامّ ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمِصْرَ، أتقدَّمُ لكم جميعًا بخالصِ التهنئةِ بالعامِ الميلاديِّ الجديدْ، وعيدِ الميلادِ المجيدْ، متمنيًا للجميعِ أنْ يَحِلَّ العامُ الجديدُ بالسلامِ والفرحِ والشفاءْ، وأنْ يرفعَ اللهُ عنِ العالمِ مخاطرَ الوباءِ وآثارَهُ.. كما أعربُ عنْ خالصِ شكري وتقديري لجميعِ منْ يشاركونَنَا احتفالَنَا هذَا من خلالِ الشاشاتِ والقنواتِ الفضائيةِ، أو عبرَ وسائلِ التواصلِ الاجتماعيِّ المختلفةْ".

وأضاف: "نشكرُ الدولةَ المصريةَ على اهتمامِها بقانونِ الأحوالِ الشخصيةِ للمسيحيينْ، والذي تناقِشُهُ الكنائسُ المصريةُ في هذِهِ الفترةِ معَ وزارةِ العدلْ، كمَا أتوجِّهُ بخالصَ الشكرِ للرئيس السيسي لتهنئتِهِ لنا بالعيدِ وإيفادِه السيدْ مُحمَّدْ نجمْ، أمينِ رئاسةِ الجمهوريةِ، للتهنئةِ بالعيدْ".

وتقدم رئيس الطائفة الإنجيلية بالشكر أيضا للدكتور مصطفى مدبولي رئيسِ الوزراءِ، على تهنئته للطائفة بالعيد، والحكومةَ المصريةَ بكاملِها لما قامتْ بهِ من إجراءاتٍ وقراراتٍ لمواجهةِ أزمةِ فيروس كورونا، والحرصِ على صحةِ وسلامةِ المواطنينْ.. ولكافةِ الأطقمِ الطبيةِ والعاملينَ بالقطاعِ الطبيّ، كلٌّ في موقِعِه، لجهودِهِم المضنيةِ في مواجهةِ هذه الجائحةِ.

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية الشكر أيضا لفضيلةَ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخَ الأزهرْ، الذي أرسلَ تهنئةً للطائفة بالعيد، وقداسةَ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريركَ الكرازةِ المرقسيةْ، الذي أرسلَ أيضًا برقيةَ تهنئةْ، والدكتور مُحمَّد مختار جمعة، وزيرِ الأوقاف، والسفير سامح شكري، وزيرِ الخارجيةْ، والمهندس طارق أحمد المُلَّا، وزيرِ البترول والثروةِ المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرةِ التخطيطِ والتنميةِ الاقتصاديةْ، والمستشار عُمَر مروان، وزيرِ العدل، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرةِ الثقافة، واللواء محمود توفيق، وزيرِ الداخليةْ، والذي أنابَ عنهُ سيادةَ اللواء أشرف حسني، للتهنئةِ بالعيد، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرةِ البيئةْ، والدكتور أشرف صبحي عامر، وزيرِ الشبابِ والرياضة، والدكتور هشام أنور توفيق، وزيرِ قطاعِ الأعمالِ العام، والسيد أسامة هيكل، وزيرِ الدولةِ للإعلامِ، ومرزوق القَصِير، وزيرِ الزراعةِ واستصلاحِ الأراضي، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزيرِ شئونِ المجالسِ النيابية، والدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية مقدما الشكر أيضا للمحافظين الذين قدموا التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

ونوه الدكتور القس إندريه زكي في كلمته إلى أن السيد المسيح جاء بالأمل والرجاء للإنسانية التائهة الباحثة عن المعنى، قائلا: "إن احتفال العيد يأتي وسط انتشار كورونا، ولا يخفى عليكم اليوم أننا نحتفل بعيد الميلاد وسط أجواء لم نختبرها من قبل، إذ تسبب انتشار جائحة كورونا حول العالم في خسائر كثيرة في الأرواح، كما أن الخسائر الاقتصادية والاجتماعية اجتاحت بلدان كثيرة".

وتابع قائلآ، نشكر لله من أجل بلادنا، ونشكر الله لأجل القيادة السياسية وحكومة بلادنا الذين اتخذوا قرارات حكيمة وصائبة وتوفير كافة سُبل الرعاية اللازمة للمصابين".

وذكر رئيس الطائفة الإنجيلية أن لديه رجاء كان في تدخل الله، لأنه يعطي الجميع معنى للحياة، وأن الميلاد يعطي معنى للحياة، وذلك يأتي من خلال أعمال الرحمة.