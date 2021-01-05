أخبار عاجلة

بالفيديو .. "العويس" يحاول اقتحام منصة الجهاز الإداري للقادسية -
الحرة: ترامب سيغادر إلى منتجعه في فلوريدا قبل يوم من تنصيب بايدن -
​شركة فرنسية وقناة جديدة.. مصدر إعلامي يكشف استعدادات نقل كأس العالم لليد -
مصادرة 200 طن عسل مجهول المصدر في البحيرة -
توتر بين حزب الله وحليفه بلبنان.. صور وتغريد وظل سليماني -
"المطلق": حفظ الصحة واجب شرعي.. واللقاحات الطبية نعمة من الله للوقاية -
تونس وبريطانيا تبحثان سبل دعم مستوى التعاون العسكري المشترك -
تعافوا من كورونا.. خروج 18 حالة من مستشفى الأحرار بالشرقية -
قتلها مرض نادر.. الطفلة "فرح" تُفارق الحياة بعد 4 سنوات من الألم- صور -
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

كريم العيون.. وسيلة فعالة للتخلص من الهالات السوداء

Print
كريم العيون.. وسيلة فعالة للتخلص من الهالات السوداء كريم العيون.. وسيلة فعالة للتخلص من الهالات السوداء

مصراوي Masrawy

03:00 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

د ب أ-
أشارت شركة مستحضرات التجميل Nordic Cosmetics إلى أنه يمكن التخلص من الهالات السوداء والانتفاخات أسفل العينين من خلال استعمال كريم العيون الذي يحتوي على حمض الهيالورونيك والكانابيديول أو زيت القنب.
وأوضحت الشركة الألمانية أن هذه المكونات الفعالة تعمل على ترطيب البشرة وتحسين بنيتها، وتساعد على إبطاء ظهور علامات الشيخوخة وتهدئة الانتفاخات والتخلص من الهالات السوداء أسفل العينين.
ومن ضمن الفوائد الأخرى لكريم العيون أن البشرة تمتصه بسرعة، ويترك طبقة رقيقة على البشرة لحمايتها من التأثيرات البيئة الضارة، ويتناسب كريم العيون مع جميع أنواع البشرة ويمكن استعماله أيضا تحت المكياج.
ونصحت الشركة الألمانية بوضع كمية صغيرة من كريم العيون على المنطقة المعنية بعد تنظيفها صباحا ومساءً، مع تدليكها برفق وتجنب ملامسة العينين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

شبكة عيون الإخبارية