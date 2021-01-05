إغلاق طريق الشيخ فضل المتجه لرأس غارب بسبب الشبورة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية، إغلاق طريق الشيخ فضل المتجة لرأس غارب أمام حركة المرور لوجود شبورة، وتم التنسيق مع إدارة مرور المنيا والبحر الأحمر.

وكانت المتابعة الميدانية رصدت وجود شبورة مائية عل طريق الشيخ فضل المتجة لرأس غارب، وعلى الفور تم الإغلاق للحد من الحوادث.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أكدت انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب تكثف بخار الماء مكونًا الشبورة المائية الكثيفة تزداد حدتها حتى تصل إلى ضباب، وبالتالي تنخفض الرؤية إلى أقل من 1000 متر على معظم الأنحاء من القاهرة والوجة البحري ومدن القناة والسواحل الغربية ووسط سيناء حتى شمال الصعيد.