الشبورة تغلق طريق الكريمات أمام حركة السيارات

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية، إغلاق طريق الكريمات أمام حركة المرور لوجود شبورة.

وكانت المتابعة الميدانية رصدت وجود شبورة مائية عل طريق الكريمات وعلى الفور تم الإغلاق للحد من الحوادث.

وكانت هيئة الارصاد الجوية أكدت انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب تكثف بخار الماء مكونا الشبورة المائية الكثيفة تزداد حدتها حتي تصل إلي ضباب وبالتالي تنخفض الرؤية إلى أقل من 1000 متر على معظم الأنحاء من القاهرة والوجة البحري ومدن القناة والسواحل الغربية ووسط سيناء حتى شمال الصعيد.

ونصحت هيئة الارصاد، سائقي المركبات توخي الحيطة والحذر علي الطرق أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية التي بدأت من الان علي بعض الطرق الزراعية وحتي الصباح .

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