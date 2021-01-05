أخبار عاجلة

بالفيديو .. "العويس" يحاول اقتحام منصة الجهاز الإداري للقادسية -
الحرة: ترامب سيغادر إلى منتجعه في فلوريدا قبل يوم من تنصيب بايدن -
​شركة فرنسية وقناة جديدة.. مصدر إعلامي يكشف استعدادات نقل كأس العالم لليد -
مصادرة 200 طن عسل مجهول المصدر في البحيرة -
توتر بين حزب الله وحليفه بلبنان.. صور وتغريد وظل سليماني -
"المطلق": حفظ الصحة واجب شرعي.. واللقاحات الطبية نعمة من الله للوقاية -
تونس وبريطانيا تبحثان سبل دعم مستوى التعاون العسكري المشترك -
تعافوا من كورونا.. خروج 18 حالة من مستشفى الأحرار بالشرقية -
قتلها مرض نادر.. الطفلة "فرح" تُفارق الحياة بعد 4 سنوات من الألم- صور -
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الشبورة تغلق طريق الكريمات أمام حركة السيارات

Print
الشبورة تغلق طريق الكريمات أمام حركة السيارات الشبورة تغلق طريق الكريمات أمام حركة السيارات

مصراوي Masrawy

01:31 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية، إغلاق طريق الكريمات أمام حركة المرور لوجود شبورة.

وكانت المتابعة الميدانية رصدت وجود شبورة مائية عل طريق الكريمات وعلى الفور تم الإغلاق للحد من الحوادث.

وكانت هيئة الارصاد الجوية أكدت انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب تكثف بخار مكونا الشبورة المائية الكثيفة تزداد حدتها حتي تصل إلي ضباب وبالتالي تنخفض الرؤية إلى أقل من 1000 متر على معظم الأنحاء من القاهرة والوجة البحري ومدن القناة والسواحل الغربية ووسط سيناء حتى شمال الصعيد.

ونصحت هيئة الارصاد، سائقي المركبات توخي الحيطة والحذر علي الطرق أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية التي بدأت من الان علي بعض الطرق الزراعية وحتي الصباح .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

شبكة عيون الإخبارية