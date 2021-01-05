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احتجاجات طلابية في تركيا بعد تعيين رئيس جامعة من قبل أردوغان

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احتجاجات طلابية في تركيا بعد تعيين رئيس جامعة من قبل أردوغان احتجاجات طلابية في تركيا بعد تعيين رئيس جامعة من قبل أردوغان

مصراوي Masrawy

01:32 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

اسطنبول - (د ب أ):
احتج طلاب في جامعة البسفور (بوغازيسي) المرموقة في مدينة اسطنبول التركية، يوم الاثنين، على قيام الرئيس رجب طيب أردوغان بتعيين رئيس جديد للجامعة.

ووقعت اشتباكات متفرقة مع الشرطة، حسبما أظهرت صور ومقاطع متداولة. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وغير ذلك.

وعين أردوغان يوم السبت الماضي الرئيس الجديد للجامعة مليح بولوت، الذي ترشح عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم بزعامة أردوغان في الانتخابات البرلمانية لعام 2015.

ويحق لأردوغان كرئيس تعيين رؤساء الجامعات.

وانتقد الطلاب قرار اختيار رئيس ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية معتبرين ذلك أنه غير ديمقراطي.

وينادي الطلاب بالحق في انتخاب رئيس جامعتهم.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جليك، ليل الإثنين/الثلاثاء إن تمتع شخص بهوية سياسية ليس جريمة.

ومن المتوقع أن تنطلق احتجاجات أخرى يوم غد الأربعاء.

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