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بريطانيا تفرض إغلاقاً شاملاً لمواجهة كوفيد-19 مع تزايد الإصابات

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بريطانيا تفرض إغلاقاً شاملاً لمواجهة كوفيد-19 مع تزايد الإصابات بريطانيا تفرض إغلاقاً شاملاً لمواجهة كوفيد-19 مع تزايد الإصابات

بريطانيا تفرض إغلاقاً شاملاً لمواجهة كوفيد-19 مع تزايد الإصابات

أعلنت بريطانيا فرض إجراءات عزل جديدة في أنحاء البلاد في محاولة لاحتواء زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في خطاب متلفز إن سلالة كورونا الجديدة الأشد عدوى التي اكتشفت في بادئ الأمر في بريطانيا وتوجد الآن في دول أخرى كثيرة باتت تنتشر بسرعة بالغة وثمة حاجة لاتخاد إجراءات فورية للحد منها.
وأضاف "بينما أتحدث إليكم الليلة، تقع مستشفياتنا تحت ضغط بسبب مرض كوفيد أكثر من أي وقت مضى منذ بداية الجائحة ".
وتابع "يجب بناءً على ذلك أن ندخل في عزل عام شامل، يكون صارماً بما يكفي لاحتواء هذه السلالة الجديدة، ويعني هذا أن تطلب منكم مرة أخرى البقاء في المنزل ".
وقال إنه إذا مضى الجدول الزمني لبرنامج التطعيمات كما هو مخطط له، وعكست إجراءات الإغلاق النتيجة المتوقعة فيما يتعلق بأعداد الإصابات والوفيات، فمن الممكن البدء في رفع تلك الإجراءات بحلول منتصف فبرايرالمقبل.
وسجلت بريطانيا أكثر من 75 ألف وفاة في غضون 28 يوماً من ثبوت الإصابة بالفيروس. وأبلغت السلطات الصحية عن حصيلة قياسية جديدة من الإصابات بالفيروس بلغت 58784 إصابةً خلال الساعات الـ24 الماضية. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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