أخبار عاجلة

بالفيديو .. "العويس" يحاول اقتحام منصة الجهاز الإداري للقادسية -
الحرة: ترامب سيغادر إلى منتجعه في فلوريدا قبل يوم من تنصيب بايدن -
​شركة فرنسية وقناة جديدة.. مصدر إعلامي يكشف استعدادات نقل كأس العالم لليد -
مصادرة 200 طن عسل مجهول المصدر في البحيرة -
توتر بين حزب الله وحليفه بلبنان.. صور وتغريد وظل سليماني -
"المطلق": حفظ الصحة واجب شرعي.. واللقاحات الطبية نعمة من الله للوقاية -
تونس وبريطانيا تبحثان سبل دعم مستوى التعاون العسكري المشترك -
تعافوا من كورونا.. خروج 18 حالة من مستشفى الأحرار بالشرقية -
قتلها مرض نادر.. الطفلة "فرح" تُفارق الحياة بعد 4 سنوات من الألم- صور -
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تسجّل 1277 إصابة جديدة بكورونا و58 حالة وفاة

Print
مصر تسجّل 1277 إصابة جديدة بكورونا و58 حالة وفاة تسجّل 1277 إصابة جديدة بكورونا و58 حالة وفاة
بلغ إجمالي الإصابات 143464 بينهم 114601 متعافيًا

مصر تسجّل 1277 إصابة جديدة بكورونا و58 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الاثنين خروج 703 متعافين من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 114601 حالة حتى أمس.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1277 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة حالة 58 جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 143464 حالة، من ضمنهم 114601 حالة تم شفاؤها، و7863 حالة وفاة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعدة حالات الإصابة بفيروس كورونا

عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعدة حالات الإصابة بفيروس كورونا

تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

1215 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

1215 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

شبكة عيون الإخبارية