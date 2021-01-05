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مقاتلو المعارضة يستولون على مدينة في أفريقيا الوسطى

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مقاتلو المعارضة يستولون على مدينة في أفريقيا الوسطى مقاتلو المعارضة يستولون على مدينة في أفريقيا الوسطى

مصراوي Masrawy

12:24 ص الثلاثاء 05 يناير 2021

بانجي - (د ب ا)

قالت منظمة أطباء بلا حدود، مساء أمس الاثنين، إن مقاتلي المعارضة استولوا على مدينة بانجاسو الجنوبية في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وقالت المنظمة أن آلاف السكان المحليين فروا عبر الحدود إلى الكونغو، مضيفة أنها قدمت العلاج الطبي لحوالي 12 جريحًا أصيبوا في الاشتباكات.

كان مواطنو جمهورية أفريقيا الوسطى قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت الشهر الماضي على الرغم من العنف المستمر في جميع أنحاء البلاد.

وانتشرت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مراكز الاقتراع في العاصمة بانجي لتوفير الأمن.

وشن تحالف من الجماعات المتمردة المسلحة، الذي يسيطر على أجزاء من البلاد، هجوما في 19 ديسمبر الماضي في محاولة لعرقلة الانتخابات.

وأعلنت اللجنة الانتخابية اليوم الإثنين النتائج الأولية للانتخابت، موضحة فوز فوستين أرشانج تواديرا بفترة رئاسية ثانية.

وفقا للجنة، حصل تواديرا على 92ر53% من الأصوات. وتردد أن نسبة الإقبال بلغت 3ر76%، رغم أن التصويت لم يكن ممكناً في منطقتين بسبب نشاط المتمردين.

ودعا بعض مرشحي المعارضة إلى إعلان بطلان الانتخابات.

وأعلن المدعي العام في البلاد عن فتح تحقيق مع الرئيس السابق فرانسوا بوزيزي بسبب ما وصفه بـ "تمرد يتكشف" ضد الدولة.

وفي بيان، اتهم مكتب المدعي العام بوزيزي بدعم "التمرد الذي نشأ تحت اسم تحالف الوطنيين من أجل التغيير".

وتضرب الصراعات الدولة الغنية بالنفط منذ سنوات. واندلعت اشتباكات بين تحالف المتمردين الذي غالبيته من المسلمين وميليشيات مسيحية بعد الإطاحة بالرئيس السابق فرانسوا بوزيزي في عام 2013.

ودفع تصاعد العنف مؤخرًا ورواندا إلى نشر مستشارين عسكريين وقوات في البلاد.

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