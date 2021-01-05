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أمن أسيوط يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثتين ومصاب بطلق ناري

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أمن أسيوط يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثتين ومصاب بطلق ناري أمن أسيوط يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثتين ومصاب بطلق ناري

مصراوي Masrawy

11:53 م الإثنين 04 يناير 2021

أسيوط - محمود عجمي:

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن أسيوط، جهودها لكشف غموض العثور على جثتين ومصاب بطلق ناري داخل سيارة ملاكي بطريق السحارة بقرية بني شقير بمركز منفلوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثتين ومصاب بطلق ناري بقرية بني شقير دائرة المركز.

وأشارت التحريات الأولية إلى الجثتين لـ"محمد.م.ع"27عاما، و"محمد.ع" 26 عامًا، وإصابة"عماد.س.ع" 40 عامًا.

جرى نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة، وجرى التحقيق بمعرفة الشرطة لمعرفة ملابسات الحادث.

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