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علقاه بجدار عقار.. حبس المتهمين بالتنمر على أحد ذوي احتياجات خاصة بالشرقية

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علقاه بجدار عقار.. حبس المتهمين بالتنمر على أحد ذوي احتياجات خاصة بالشرقية علقاه بجدار عقار.. حبس المتهمين بالتنمر على أحد ذوي احتياجات خاصة بالشرقية

مصراوي Masrawy

11:01 م الأحد 03 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

أمرت النيابة العامة، بحبس اثنين تنمرا على أحد ذوي الاحتياجات الخاصة بكفر صقر.

كانت "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام"، قد رصدت تداول صور بمواقع التواصل الاجتماعي لشخص مُعلَّق بجدارِ عقارٍ تحت الإنشاء للسخرية منه والتنمر عليه، وبعرض الأمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، أمر بالتحقيق في الواقعة.

وكانت "وحدة مباحث مركز شرطة كفر صقر" قد رصدت الصور المذكورة، وأسفرت تحرياتها عن تحديد شخصين صوَّراها ونشراها، وتحديد شخصِ المجنيِّ عليه الذي تبين أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبسؤال والد الضحية "بالنيابة العامة" قرَّر أنَّ المتهميْنِ استوقفا المجنيَّ عليه واصطحباه إلى عقار تحت الإنشاء ليسخرا منه بتعليقه من ملابسه على مسمار بجدار العقار وتصويره في تلك الحالة، وأنهما تعديا عليه بالضرب ونشرا صوره بقصد السخرية منه والتنمر عليه، وقد شهد المجني عليه بذات المضمون في التحقيقات.

وباستجواب «النيابة العامة» المتهمين أقرَّا بارتكابهما الواقعة على نحو شهادة المجني عليه ووالده بقصد المزاح معه، وأن أحدهما نشر الصور المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي لهذا الغرض.

وأمرت "النيابة العامة" بحبس المتهمينِ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

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