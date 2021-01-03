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الجيش اليمني: مقتل وإصابة 24 حوثيًا في مأرب

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الجيش اليمني: مقتل وإصابة 24 حوثيًا في مأرب الجيش اليمني: مقتل وإصابة 24 حوثيًا في مأرب

مصراوي Masrawy

11:08 م الأحد 03 يناير 2021

عدن - (أ ش أ):
أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، مقتل وإصابة 24 عنصرًا من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في محافظة مأرب.
ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) عن قيادي ميداني قوله: "إن الميليشيا الحوثية تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح، خلال كمين نفذته قوات الجيش والمقاومة في جبهة المخدرة بمديرية صرواح غربي مأرب"، مشيرًا إلى أن بين القتلى قيادات حوثية ميدانية.
وأوضح القيادي الميداني أن العملية أسفرت عن تدمير مدرعة تابعة للميليشيا، وعلى متنها سلاح رشاش، مؤكدًا مقتل من كانوا على متن المدرعة من عناصر الميليشيا.

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