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استمرار الشبورة الكثيفة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بالدرجات

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استمرار الشبورة الكثيفة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بالدرجات استمرار الشبورة الكثيفة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بالدرجات

مصراوي Masrawy

10:55 م الأحد 03 يناير 2021

كتب– أسامة علي:

قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الاثنين، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء، مائل للدفء على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

وأضاف الخبراء، أن الطقس يكون بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد، أن هناك تكون لشبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مضيفون أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة الاثنين:

القاهرة: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة

الإسكندرية: العظمى 21 والصغرى 12 درجة

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 11

جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10 درجات

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