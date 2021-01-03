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كورونا يصيب 1565 تونسيًا و1005 مغربي و249 جزائريًا في الـ 24 ساعة الماضية

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كورونا يصيب 1565 تونسيًا و1005 مغربي و249 جزائريًا في الـ 24 ساعة الماضية كورونا يصيب 1565 تونسيًا و1005 مغربي و249 جزائريًا في الـ 24 ساعة الماضية
الكويت سجلت 269 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 151343 حالةً

كورونا يصيب 1565 تونسيًا و1005 مغربي و249 جزائريًا في الـ 24 ساعة الماضية

سجلت تونس 1565 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و35 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق وكالة الأنباء "واس".

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 143544 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4800 حالة.

وفي المغرب، بلغت الإصابات الجديدة 1005 حالات، ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 443146، حيث أشارت وزارة الصحة المغربية إلى أنها سجلت 33 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 7485، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 413393 حالةً.

وسجلت الجزائر 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 100408 إصابات.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية، إلى أنها سجلت ثلاث حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2772 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 197 مريضًا ليبلغ إجمالي حالات التعافي 67808 حالات.

وفي الكويت بلغت الإصابات الجديدة المسجلة 269 حالة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات فيها 151343 حالةً دون تسجيل أي حالة وفاة، ليستقر مجموع حالات الوفيات عند 937 حالةً.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى شفاء 281 حالةً ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 147271 حالةً.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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