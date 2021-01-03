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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، إمكانية قيام مسافريها بتعديل حجوزاتهم، على رحلات الشركة المتجهة إلى مختلف المدن السعودية، اعتبارًا من اليوم الأحد، وفقًا للضوابط المحددة من خلال المملكة العربية السعودية في هذا الشأن.

وقالت الشركة في بيان لها ان التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي ، بالسماح لشركات الطيران بنقل مسافرين إلى المملكة وفقا لضوابط محددة.

وأضافت الشركة أنه لمزيد من المعلومات، على الركاب الاتصال بمركز خدمة عملاء مصر للطيران 1717 داخل مصر أو زيارة أحد مكاتب مصر للطيران.