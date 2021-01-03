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غلق 8 محال ومطاعم في كفرالشيخ خالفت الإجراءات الاحترازية

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غلق 8 محال ومطاعم في كفرالشيخ خالفت الإجراءات الاحترازية غلق 8 محال ومطاعم في كفرالشيخ خالفت الإجراءات الاحترازية

مصراوي Masrawy

09:52 م الأحد 03 يناير 2021

كفرالشيخ - إسلام عمار:

قرر محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، اليوم الأحد، غلق 8 محال ومطاعم، لعدم اتباعها الإجراءات الاحترازية وتطبيقها، وارتداء الكمامات والجونتيات أثناء العمل، حفاظًا على الصحة العامة.

جاء ذلك وفق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بغلق المحال والمطاعم غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، لمواجهة المستجد، في أول يوم من تطبيق قرار رئيس الوزراء على غير الملتزمين بتلك الإجراءات وارتداء الكمامات.

تفقد المحافظ رفقة نائبه عمرو البشبيشي الموقف العمومي لسيارات الأجرة بين المحافظات وسيارات الأجرة بين مراكز المحافظة ومكتب البريد الرئيسي ومحطة قطار كفرالشيخ وعددًا من المقاهي بشارع المصنع، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والعميد أشرف النويشي مأمور قسم أول كفرالشيخ، والعميد سامح العزب وكيل إدارة المرور وعدد من ضباط.

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