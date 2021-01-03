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الجيش اليمني: مقتل وإصابة أكثر من ألف من الحوثيين في معارك بتعز خلال 2020

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الجيش اليمني: مقتل وإصابة أكثر من ألف من الحوثيين في معارك بتعز خلال 2020 الجيش اليمني: مقتل وإصابة أكثر من ألف من الحوثيين في معارك بتعز خلال 2020

مصراوي Masrawy

09:37 م الأحد 03 يناير 2021

صنعاء - (د ب أ):
أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، مقتل وإصابة أكثر من ألف و 146 شخص من عناصر الحوثيين، في مدينة تعز(وسط البلاد) خلال العام الماضي.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان صحفي:"إن 462 عنصرا من مليشيا الحوثي قتلوا بينهم قيادات ميدانية بارزة، وأصيب أكثر من 684 آخرين، في المعارك الدائرة مع قوات الجيش الوطني خلال العام 2020".

وذكر البيان، بأن المواجهات تركزت بين الجيش الوطني ومليشيات الحوثي في عدد من جبهات القتال المشتعلة على أطراف المدينة وريفها.

وأشار إلى أن المواجهات "حصدت قيادات ميدانية في صفوف الحوثيين، أبرزها قائد ما يسمى باللواء 17، علي عبدالرزاق الشرعي، وأركان حرب ما يسمى بمحور الحوبان، العميد عبدالرحمن المتوكل، والمكنى بـ( أبو عبدالعزيز) قائد القطاع الغربي، وكذا أبو حرب، محمد منصور فارع".

وأكد البيان، بأن قوات الجيش الوطني تمكنت خلال تلك المواجهات "من إحراز تقدم ملحوظ، والسيطرة على عدد من المواقع".

وبحسب البيان، فقد تمكن الجيش الوطني من تدمير وإعطاب 13 دورية عسكرية و 6 مدافع و 8 رشاشات وإسقاط 3 طائرات مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي وتدمير مركز تدريبي، بالإضافة إلى تفكيك عبوات ناسفة .

وتخضع مدينة تعز لسيطرة الجيش الحكومي، فيما يسيطر الحوثيون على أطراف المدينة التي تشهد اشتباكات متقطعة بين الجانبين، كما يفرض الحوثيون على مدينة تعز حصارا منذ أكثر من خمس سنوات.

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