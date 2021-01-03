أخبار عاجلة

واشنطن تفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق -
‏إثيوبيا تعتقل رئيس الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي -
وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين -
بطولة الأهالي تنقذ 120 مريضًا من الموت بسبب نقص الأكسجين في كفرالشيخ -
حفاظًا على البيئة.. إزالة مكمورة فحم مخالفة بدمياط -
مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط -
الأوقاف: إغلاق مسجد جديد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية -
الإسباني "ساينز" بطل المرحلة السادسة من "رالي داكار" السعودية 2021 -
خلية اغتيالات ضد أحرار العراق.. أمريكا تفرض عقوبات على "الفياض" -
تعادل إيجابي.. "الباطن" و"الهلال" حبايب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خبيرٌ يشرح كيف تعمل "بصمة الدماغ" للكشف عن المُجرمين من طريقة تفكيرهم

Print
خبيرٌ يشرح كيف تعمل "بصمة الدماغ" للكشف عن المُجرمين من طريقة تفكيرهم خبيرٌ يشرح كيف تعمل "بصمة الدماغ" للكشف عن المُجرمين من طريقة تفكيرهم
أكد أنها تعتمد على موجة تُحاكي الذاكرة الثانية في الإنسان والمُختصة بحفظ التاريخ

خبيرٌ يشرح كيف تعمل

توقع مستشار أنظمة أمنية أن تطبق المملكة نظام "بصمة الدماغ" في كشف المُجرمين، بعد ثبوت جدارة تلك الأداة في التوصل للمُجرمين بالأماكن المُستخدمة فيها حاليًا سواءً الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها.

وقال مستشار الأنظمة الأمنية العميد متقاعد عادل العيد خلال لقاء مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، إن بصمة الدماغ تعتمد على موجة تُحاكي الذاكرة الثانية العميقة في الإنسان، والتي تكون مُختصة بحفظ التاريخ.

وأضاف أن البصمة تعمل على استدراج تلك الذاكرة من خلال طرح الأسئلة والجمل أو عرض المشاهد التلفزيونية، حيث يتم تحليل الإجابات عبر أجهزة الكمبيوتر وتحديد مدى معرفة الشخص لآخرين مُشتبه بهم من عدمه.

وأشار إلى أن الأمر يكون عفويًا ولا يمكن للإنسان التحكم فيه، مبينًا أن هذا النظام يختلف عن أنظمة كشف الكذب ونسبة الخطأ فيه ضعيفة جدًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"عزل ترامب".. 200 مُشرع بالكونغرس يتحركون لإقصائه قبل 20 يناير!

"عزل ترامب".. 200 مُشرع بالكونغرس يتحركون لإقصائه قبل 20 يناير!

القادسية يعمق جراح الأهلي بثلاثية

القادسية يعمق جراح الأهلي بثلاثية

دبلوماسي يمني: نأمل صدور بيان أممي صريح يدين استهداف مطار عدن

دبلوماسي يمني: نأمل صدور بيان أممي صريح يدين استهداف مطار عدن

الإسباني "ساينز" بطل المرحلة السادسة من "رالي داكار" السعودية 2021

الإسباني "ساينز" بطل المرحلة السادسة من "رالي داكار" السعودية 2021

شبكة عيون الإخبارية