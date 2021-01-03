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شيخ الأزهر يعزي الدكتور نصر فريد واصل في وفاة زوجته

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شيخ الأزهر يعزي الدكتور نصر فريد واصل في وفاة زوجته شيخ الأزهر يعزي الدكتور نصر فريد واصل في وفاة زوجته

مصراوي Masrawy

09:24 م الأحد 03 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:


تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التعازي إلى الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الجمهورية الأسبق، في وفاة زوجته، والتي وافتها المنية اليوم الأحد.


ودعا شيخ الأزهر، المولى -عز وجل- أن يتغمد المغفور لها بواسع رحمته، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وانا اليه راجعون.
وفاة زوجة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق

وتوفيت زوجة الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي الجمهورية الأسبق، الحاجة زينب عبد الفتاح واصل.


وتم تشييع الجنازة في مقابر العائلة، كما اقتصر العزاء على تشييع الجنازة فقط، نظرا لانتشار ، واتباعا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة.

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