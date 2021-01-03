أخبار عاجلة

واشنطن تفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق -
‏إثيوبيا تعتقل رئيس الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي -
وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين -
بطولة الأهالي تنقذ 120 مريضًا من الموت بسبب نقص الأكسجين في كفرالشيخ -
حفاظًا على البيئة.. إزالة مكمورة فحم مخالفة بدمياط -
مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط -
الأوقاف: إغلاق مسجد جديد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية -
الإسباني "ساينز" بطل المرحلة السادسة من "رالي داكار" السعودية 2021 -
خلية اغتيالات ضد أحرار العراق.. أمريكا تفرض عقوبات على "الفياض" -
تعادل إيجابي.. "الباطن" و"الهلال" حبايب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

حبس المدرس المتهم بقتل زوجته أمام مدرسة في بولاق الدكرور على ذمة التحقيق

Print
حبس المدرس المتهم بقتل زوجته أمام مدرسة في بولاق الدكرور على ذمة التحقيق حبس المدرس المتهم بقتل زوجته أمام مدرسة في بولاق الدكرور على ذمة التحقيق

مصراوي Masrawy

08:56 م الأحد 03 يناير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس المُدرس المتهم بقتل زوجته في بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ لاستكمال التحقيقات.

ويجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات مكثفة في واقعة مقتل مدرسة على يد زوجها أمام مدرسة خاصة في بولاق الدكرور، بسبب خلافات أسرية بينهما، وفقده عمله منذ فترة بإحدى الدول العربية، نتيجة الاستغناء عنه بسبب أزمة ، حيث لاحقها المتهم واعتدى عليها بسلاح أبيض داخل المدرسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد مقتل مدرسة أمام مدرسة خاصة في بولاق الدكرور، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين مقتل مدرسة على يد زوجها نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض.

وأشارت التحريات الأولية، إلى نشوب خلافات أسرية بينهما، بسبب فقده عمله بدولة عربية كمدرس، نتيجة الاستغناء عنه بسبب أزمة فيروس كورونا، ومروره بضائقة مالية، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهما، أدت إلى تتبعها للمدرسة، وقتلها أمامها، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

لاستصلاح 500 ألف فدان.. السيسي يتفقد مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي (صور)

لاستصلاح 500 ألف فدان.. السيسي يتفقد مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي (صور)

شبكة عيون الإخبارية