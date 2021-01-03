حبس المدرس المتهم بقتل زوجته أمام مدرسة في بولاق الدكرور على ذمة التحقيق

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مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس المُدرس المتهم بقتل زوجته في بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ لاستكمال التحقيقات.

ويجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات مكثفة في واقعة مقتل مدرسة على يد زوجها أمام مدرسة خاصة في بولاق الدكرور، بسبب خلافات أسرية بينهما، وفقده عمله منذ فترة بإحدى الدول العربية، نتيجة الاستغناء عنه بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث لاحقها المتهم واعتدى عليها بسلاح أبيض داخل المدرسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد مقتل مدرسة أمام مدرسة خاصة في بولاق الدكرور، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين مقتل مدرسة على يد زوجها نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض.

وأشارت التحريات الأولية، إلى نشوب خلافات أسرية بينهما، بسبب فقده عمله بدولة عربية كمدرس، نتيجة الاستغناء عنه بسبب أزمة فيروس كورونا، ومروره بضائقة مالية، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهما، أدت إلى تتبعها للمدرسة، وقتلها أمامها، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.