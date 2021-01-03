تحصيل مليار و 235 مليون جنيه قيمة التصالح بمخالفات البناء في القليوبية

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن محافظ القليوبية، اللواء عبدالحميد الهجان، أن إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية من المواطنين حتى اليوم، بلغ 220 ألفًا و252 طلب تصالح، بقيمة مليار و235 مليونًا و846 ألف جنيه.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم، أنه أصدر تعليماته للجان تلقي الطلبات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي، بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية، تنتهي آخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية. ​