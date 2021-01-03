"صناعي مكة" يحتفل  بتخرج 25 طالبًا بقسمي السيارات وقسم التبريد

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تم تكريم المتفوقين وسط أجواء احترازية

احتفل المعهد الثانوي الصناعي بمكة المكرمة وسط أجواء احترازية بخريجي الفصل الدراسي الاول للعام 1440هـ / 1441هـ، وعددهم 25 خريجًا في قسمي السيارات وقسم التبريد والتكييف، وذلك بحضور مدير المعهد المهندس سفر الغامدي ومنسوبي المعهد.

وشهد الحفل تكريم المتفوقين الذين حققوا معدلًا من ٤.٦٠ إلى ٥ من ٥ وتكريم كافة الخريجين بهدايا التخرج التذكارية.

يشار إلى أن المتدربين أمضوا في تدريبهم 3 سنوات تدريب في المعهد الثانوي الصناعي، وتم حجز مقاعد لهم قبل التخرج بالكليات التقنية حسب تخصصاتهم؛ حيث كانت رغبتهم منذ دخول المعهد أن يكملوا تدريبهم في الكليات.