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"صناعي مكة" يحتفل  بتخرج 25 طالبًا بقسمي السيارات وقسم التبريد

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تم تكريم المتفوقين وسط أجواء احترازية

احتفل المعهد الثانوي الصناعي بمكة المكرمة وسط أجواء احترازية بخريجي الفصل الدراسي الاول للعام 1440هـ / 1441هـ، وعددهم 25 خريجًا في قسمي السيارات وقسم التبريد والتكييف، وذلك بحضور مدير المعهد المهندس سفر الغامدي ومنسوبي المعهد.

وشهد الحفل تكريم المتفوقين الذين حققوا معدلًا من ٤.٦٠ إلى ٥ من ٥ وتكريم كافة الخريجين بهدايا التخرج التذكارية.

يشار إلى أن المتدربين أمضوا في تدريبهم 3 سنوات تدريب في المعهد الثانوي الصناعي، وتم حجز مقاعد لهم قبل التخرج بالكليات التقنية حسب تخصصاتهم؛ حيث كانت رغبتهم منذ دخول المعهد أن يكملوا تدريبهم في الكليات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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