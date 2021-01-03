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إيران تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى بريطانيا

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إيران تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى بريطانيا إيران تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى بريطانيا

مصراوي Masrawy

08:57 م الأحد 03 يناير 2021

طهران - (أ ش أ):
أعلن مساعد الشؤون الملاحية بمنظمة الطيران المدني الإيرانية أبوالقاسم جلالي تمديد تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا حتى 19 يناير الجاري على خلفية تفشي سلالة جديدة من المستجد (كوفيد-19) في تلك البلاد.
وأشار أبوالقاسم جلالي في تصريح لوكالة أنباء (فارس) الإيرانية اليوم الأحد إلى أن الرحلات كانت قد جرى تعليقها بالبداية بطلب من وزارة الصحة الإيرانية وبتوجيه من قبل وزير الطرق، خلال فترة 20 ديسمبر 2020 حتى 3 يناير 2021".
وتابع أنه خلال الفترة المذكورة لم يتم تسيير رحلات بين طهران ولندن وبالعكس، وأنه بعد تدارس الموضوع من قبل وزارة الصحة فقد تقرر تمديد فترة التعليق حتى 19 يناير الجاري.

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مصراوي Masrawy

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