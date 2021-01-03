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نجوم الصحافة والفن في افتتاح معرض جمال فهمي (صور)

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نجوم الصحافة والفن في افتتاح معرض جمال فهمي (صور) نجوم الصحافة والفن في افتتاح معرض جمال فهمي (صور)

مصراوي Masrawy

08:44 م الأحد 03 يناير 2021

​تصوير- محمود عبد الناصر:

افتتح الكاتب الصحفي والفنان التشكيلى، جمال فهمي، اليوم الأحد معرضه الثاني "إطار أبيض" بقاعة بيكاسو في .

وكان من أبرز الحضور الكاتب عبدالله السناوي، الكاتبة ضحى عاصي عضو مجلس النواب، الكاتب إبراهيم منصور، الكاتب طلعت إسماعيل، الكاتبة نور الهدى زكي، الدكتور إبراهيم غزالة، الدكتور أشرف عبدالرحمن، الفنان التشكيلي سيد هويدي، وغيرهم.

اتخذ فهمي، في معرضه اتجاهًا يجمع بين التجريدية والتأثيرية، مع وجود أعمال تنتمي للطبيعة الصامتة كآواني الزهور، وكأنه أراد أن يسبغ مذاقًا مصريًا على هذا الاتجاه، مطلقًا العنان للعفوية التشكيلية واللونية، كمفتتح لقراءة لوحاته.

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مصراوي Masrawy

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