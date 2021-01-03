الجيش الإسرائيلي يعلن عن محاولة تسلل من الأراضي اللبنانية

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جي بي سي نيوز :- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن عناصر الجيش أطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء تجاه أشخاص حاولوا التسلل إلى من الأراضي اللبنانية.

وكتب أدرعي في تغريدة على "تويتر" أن القوات الإسرائيلية رصدت في وقت سابق اليوم، مشتبها بهم اقتربوا من السياج الأمني، مضيفا أن أحد المشتبه بهم قام بتسلق السياج وبالتسلل إلى داخل الحدود قلب أن يعود إلى لبنان بعد وقت وجيز.

وأضاف: "قواتنا التي وصلت الى المكان بشكل فوري، رصدت المشتبه فيهم وقامت بتنفيذ الإجراءات اللازمة لإبعادهم عن السياج، بما في شملت إطلاق النار تحذيري في الهواء. كما قامت القوات بتمشيط المنطقة وتأكدت من عدم وجود أعمال تسلل أخرى".

المصدر: RT