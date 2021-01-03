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ضبط نجارين تنمرا بشخص من ذوي القدرات الخاصة في الشرقية (صور)

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ضبط نجارين تنمرا بشخص من ذوي القدرات الخاصة في الشرقية (صور) ضبط نجارين تنمرا بشخص من ذوي القدرات الخاصة في الشرقية (صور)

مصراوي Masrawy

08:08 م الأحد 03 يناير 2021

الشرقية - فاطمة الديب:

تمكنت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة كفرصقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، من ضبط نجارين اثنين، متهمين في واقعة تنمر بشخص من ذوي القدرات الخاصة في قرية "الصورة" التابعة للمركز.

تلقى مدير الأمن اللواء إبراهيم عبدالغفار إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ بتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع لواقعة تنمر بشاب من ذوي القدرات الخاصة، وربطه على باب حديدي بقرية "الصورة" بكفرصقر.

تبين أن وراء الواقعة "أ.م" 25 عامًا، و"م.ص" 22 عامًا - نجاري مُسلح، جرى ضبطهما، وحرر بذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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