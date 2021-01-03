"الخطوط الحديدية" تسجِّل رقمًا قياسيًّا عبر نقل أكثر من 733 ألف حاوية خلال عام 2020

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في ظل ظروف استثنائية فرضتها معطيات جائحة كورونا

أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن عدد الحاويات النمطية التي تم نقلها بقطارات الشحن خلال عام 2020م في الاتجاهين، بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والميناء الجاف بالرياض، بلغ (733.684)، بمعدل نقل يومي بلغ (2010) حاويات.

وفي توضيح للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية بيَّن المهندس بدر العطني، نائب الرئيس للعمليات، أن نقل الحاويات النمطية في العام المنصرم 2020م حقق نسبة نمو بمقدار 4 % مقارنة بالعام 2019، وذلك عبر رفع كفاءة التشغيل وفاعليته لقطارات الشحن؛ لتنجح معها في نقل هذا العدد الكبير من الحاويات النمطية خلال 2020. مبينًا في حديثه أن حمولة الحاوية النمطية تعادل حمولة شاحنة، وأنه بنقل هذا العدد الكبير من الحاويات عبر الخطوط الحديدية فقد أسهم هذا في الحد من وجود الشاحنات على الطريق بين العاصمة الرياض ومدينة الدمام، وتخفيض حوادث السير، وتخفيف الانبعاثات المضرة بالبيئة، وانعكس هذا إيجابًا على تعزيز الجانب البيئي، وتحقيق الاستدامة بمفهومها الشامل.

واختتم العطني موضحًا: "جاء تسجيل هذا الرقم القياسي في ظل ظروف استثنائية، فرضتها معطيات جائحة كورونا، وضرورة الأخذ بالإجراءات الوقائية للحد من آثار الجائحة منذ شهر مارس ٢٠٢٠م. وبتوفيق الله، نجحت المؤسسة في استدامة العمل اللوجستي لضمان وصول البضائع والسلع على اختلافها بأعلى مستويات الكفاءة، ودون أي تأثير سلبي على انسياب وجودة أعمال النقل، بل تحقق النمو المشار إليه مع تسجيل رقم قياسي غير مسبوق في عدد الحاويات المنقولة".