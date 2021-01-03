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رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز قيادة لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية

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رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز قيادة لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز قيادة لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية

مصراوي Masrawy

07:43 م الأحد 03 يناير 2021

(مصراوي):


شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز قيادة خارجي ذو مستويين (فتح -42) والذي تجريه إحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية واستمر لعدة أيام، والذي يأتي في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التي تضمنت عرض التقارير والقرارات، ثم إجراء تنظيم التعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للتأكد من جاهزيتها واستعدادها.

ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالي، فضلاً عن المهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير وتهنئة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال المنطقة المركزية العسكرية بمناسبة العام الميلادي الجديد، مشيرًا إلى أن التدريب القتالي هو أحد العناصر الرئيسية للكفاءة القتالية وعامل الحسم في نجاح القوات فى تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار، كما ناقش عدد من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات، وطالبهم بالحفاظ على جاهزيتهم ليكونوا مستعدين لتنفيذ ما يوكل إليهم من مهام لحماية أرض الوطن ضد أي عدائيات محتملة.

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.

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مصراوي Masrawy

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