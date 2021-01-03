اليوم.. جمال فهمي يفتتح معرض "إطار أبيض" في بيكاسو

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

يفتتح الكاتب الصحفي والفنان التشكيلي، جمال فهمي معرضه الثاني "إطار أبيض"، مساء اليوم الأحد في قاعة بيكاسو بالزمالك.

ويتخذ فهمي في معرضه، اتجاهًا يجمع بين التجريدية والتأثيرية، مع وجود أعمال تنتمي للطبيعة الصامتة كأواني الزهور، وكأنه أراد أن يسبغ مذاقًا مصريًا على هذا الاتجاه، مطلقًا العنان للعفوية التشكيلية واللونية، كمفتتح لقراءة لوحاته.

ويجمع الملمح العام لكل أعمال المعرض، المستمرة فعالياته حتى 16 يناير، بين متناقضات شتى، ترادف متناقضات الحياة، "الخير والشر"، "القبح والجمال"، "البهجة والحزن"، "الحلو والمر"، غير أن رغبتنا في مواصلة الحياة تدفعنا لاستيعابها بمتناقضاتها، فكان الرديف التشكيلي لهذا المعنى هو الإصرار على مواصلة الحياة بكل مكوناتها، وهو ما ترجمه العنوان الذي اختاره جمال فهمي لمعرضه "إطار أبيض".