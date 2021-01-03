أخبار عاجلة

بنس يعلن استئناف الكونجرس عملية المصادقة على فوز بايدن -
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
بيلوسي: الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات -
بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة -
ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

اليوم.. جمال فهمي يفتتح معرض "إطار أبيض" في بيكاسو

Print

مصراوي Masrawy

04:30 ص الأحد 03 يناير 2021

(مصراوي):

يفتتح الكاتب الصحفي والفنان التشكيلي، جمال فهمي معرضه الثاني "إطار أبيض"، مساء اليوم الأحد في قاعة بيكاسو بالزمالك.

ويتخذ فهمي في معرضه، اتجاهًا يجمع بين التجريدية والتأثيرية، مع وجود أعمال تنتمي للطبيعة الصامتة كأواني الزهور، وكأنه أراد أن يسبغ مذاقًا مصريًا على هذا الاتجاه، مطلقًا العنان للعفوية التشكيلية واللونية، كمفتتح لقراءة لوحاته.

ويجمع الملمح العام لكل أعمال المعرض، المستمرة فعالياته حتى 16 يناير، بين متناقضات شتى، ترادف متناقضات الحياة، "الخير والشر"، "القبح والجمال"، "البهجة والحزن"، "الحلو والمر"، غير أن رغبتنا في مواصلة الحياة تدفعنا لاستيعابها بمتناقضاتها، فكان الرديف التشكيلي لهذا المعنى هو الإصرار على مواصلة الحياة بكل مكوناتها، وهو ما ترجمه العنوان الذي اختاره جمال فهمي لمعرضه "إطار أبيض".

FB_IMG_1609601074863

91ee5d9d39.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا

ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

شبكة عيون الإخبارية