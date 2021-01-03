أخبار عاجلة

بنس يعلن استئناف الكونجرس عملية المصادقة على فوز بايدن -
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
بيلوسي: الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات -
بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة -
ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الزراعة: قوافل بيطرية لفحص مواشي صغار المزارعين مجانًا في قنا وأسوان

Print
الزراعة: قوافل بيطرية لفحص مواشي صغار المزارعين مجانًا في قنا وأسوان الزراعة: قوافل بيطرية لفحص مواشي صغار المزارعين مجانًا في قنا وأسوان

مصراوي Masrawy

04:00 ص الأحد 03 يناير 2021

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إجراء الفحص التناسلي لتحديد العشار وعلاج حالات التخلفات التناسلية، وفحص وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية والأمراض الباطنية والعمليات الجراحية لمواشي عدد من صغار المربين في قنا وأسوان.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إن تلك القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الاهتمام بالقوافل البيطرية لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين مجانًا في القرى والنجوع، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية وتطبيق برامج التحسين الوراثي ونقل التكنولوجيا الحديثه للعمل الحقلي وربط نتائج الأبحاث العلمية بالتطبيق العملي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا

ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

شبكة عيون الإخبارية