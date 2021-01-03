الزراعة: قوافل بيطرية لفحص مواشي صغار المزارعين مجانًا في قنا وأسوان

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إجراء الفحص التناسلي لتحديد العشار وعلاج حالات التخلفات التناسلية، وفحص وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية والأمراض الباطنية والعمليات الجراحية لمواشي عدد من صغار المربين في قنا وأسوان.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إن تلك القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الاهتمام بالقوافل البيطرية لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين مجانًا في القرى والنجوع، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية وتطبيق برامج التحسين الوراثي ونقل التكنولوجيا الحديثه للعمل الحقلي وربط نتائج الأبحاث العلمية بالتطبيق العملي.