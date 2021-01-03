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نقل المذيع الأمريكي الشهير لاري كينج إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا

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نقل المذيع الأمريكي الشهير لاري كينج إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا نقل المذيع الأمريكي الشهير لاري كينج إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا

مصراوي Masrawy

03:35 ص الأحد 03 يناير 2021

واشنطن - (أ ش أ):

نقل مقدم البرامج الأمريكي الشهير لاري كينج إلى المستشفى بعد أن أظهرت الفحوص إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت مصادر أمريكية أن كينج ـ 87 عاما ـ كان يعاني من مضاعفات طبية سابقة، حيث كشف في عام 2017 أنه عولج من مرض سرطان الرئة كما تعرض لأزمة قلبية في عام 1987 وأجريت له عملية قسطرة في القلب في العام الماضي.

ونقل المذيع الشهير إلى مركز سيدارس سايناي الطبي بلوس أنجلوس حيث تم عزله لتلقي العلاج.

وكان لاري كينج يقدم برنامجا إذاعيا بعنوان " لاري كينج شو " منذ عام 1978 إلى عام 1994 ثم قدم برنامجا تلفزيونيا بعنوان " لاري كينج لايف" على سي إن إن الأمريكية منذ 1985 وحتى عام 2010.

وفقد كينج في العام الماضي اثنين من أبنائه فصل بينهما أسبوعان ، حيث توفي ابنه أندي بعد أزمة قلبية في شهر يوليو وبعده توفيت ابنته تشايا متأثرة بسرطان الرئة في أغسطس من العام نفسه.

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