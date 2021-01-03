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12 معلومة عن الجلسة الإجرائية لمجلس النواب

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12 معلومة عن الجلسة الإجرائية لمجلس النواب 12 معلومة عن الجلسة الإجرائية لمجلس النواب

مصراوي Masrawy

03:00 ص الأحد 03 يناير 2021

(مصراوي):

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب تفاصيل وإجراءات الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، والتي من المقرر أن تعقد عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

وحددت اللائحة في مادتها 276 عددًا من الإجراءات الواجب تنفيذها في تلك الجلسة، ليس من بينها إجراء أي مناقشات قبل انتخاب الرئيس.

ويرصد "مصراوي" أبرز 12 معلومة عن الجلسة الافتتاحية وإجراءاتها كالتالي..

1- يعقد المجلس في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية.

2- يترأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا.

3- يعاون رئيس الجلسة في إجراءاتها أصغر عضوين منهم.

4- يتلى في جلسة افتتاح الفصل التشريعي قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

5- يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

6- يبدأ بأداء هذه اليمين الرئيس الأكبر سنًا والعضوان المعاونـان ثم باقي الأعضاء عضوًا عضو، في جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء.

7- يلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقًا لنصه دون تعديل أو إضافة.

8- في حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأي سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

9- عقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية، يتم انتخاب الرئيس والوكيلين.

10- لا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.

11- يجوز أن يسمح المجلس في المدة التي يقررها لكل مترشح على رئاسة المجلس أو وكالته، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك.

12- تنتهي مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.

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مصراوي Masrawy

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