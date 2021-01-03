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ماليزيا: إصابات كورونا 117 و373 والوفيات 483

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ماليزيا: إصابات كورونا 117 و373 والوفيات 483 ماليزيا: إصابات كورونا 117 و373 والوفيات 483

مصراوي Masrawy

02:52 ص الأحد 03 يناير 2021

كوالالمبور - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الماليزية مساء يوم السبت تسجيل 2295 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 117 ألفا و 373 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 9 وفيات.

وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام بشأن تطورات تفشي كوفيد-19، إن عدد الحالات التي لا تزال تخضع للعلاج يبلغ 22 الفا 398 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 483 حالة، وفقا لوكالة أنباء برناما الماليزية.

وأضاف أن العدد اليومي للحالات المتعافية يبلغ 3321 حالة ليصبح إجمالي عددها 94492 حالة .

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