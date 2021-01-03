​​برلمانية تطالب بمنح المعلمين دورات تدريبية في "التعلم عن بعد"

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قالت أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، إن المعلم هو الحلقة الأساسية وهمزة الوصل بين المنظومة التعليمية الجديدة والطالب، مضيفة أنه ومع التطور الكبير الذي تشهده المنظومة في إطار التعليم عن بُعد، بات إعداد معلمين على قدر كبير من مواكبة التطور الحديث، شيئ ضروري ومهم.

وطالبت عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات لها اليوم، بمنح المعلمين دورات تدريبية حول آليات التعليم عن بُعد، وكيفية استخدام الأساليب التعليمية الحديثة، خاصة في ظل جائحة كورونا".

وتابعت: "الوزارة أعلنت الاعتماد على المنصات التعليمية وبنك المعرفة في عملية التحصيل، ولهذا نجد أن المعلم سيظل لفترة ليست بالقصيرة بعيدًا عن المنظومة التعليمية، ما قد يؤثر على عملية التحصيل، وإن لم يكن هناك تطوير للذات لن يكون هناك تطوير حقيقي وستظل هناك حلقة مفقودة في المنظومة الجديدة".